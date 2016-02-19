Яценюк рассказал, когда возобновят проверки бизнеса

Об этом в эфире центральных телеканалов сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Мы вернем госконтроль, но я не верну коррупцию, которая была во время проверок. Госконтроль мы восстановим, но проверки… Раньше ходили и взятки собирали. А сейчас мы делаем широкую реформу госслужбы. И об этом надо больше говорить», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года. Законопроект подготовило Министерство экономического развития и торговли Украины. При этом в правительстве отмечали, что готовы инициировать продление моратория на проверки до конца 2016 года.