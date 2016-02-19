Украина не ощутит особого дискомфорта от суда с Россией по "кредиту Януковича" - эксперты

Предстоящее судебное разбирательство между Украиной и Россией по кредиту на 3 миллиарда долларов не грозит особым дискомфортом для нашей страны, поскольку решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.

К такому мнению пришли опрошенные УНИАН эксперты, комментируя последствия для Украины иска РФ в Высокий суд Лондона в связи с неуплатой кредита, полученного в декабре 2013 года по договоренности между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

В частности, советник юридической фирмы "Aequo" Павел Белоусов пояснил, что решение суда в пользу России не означает автоматическую уплату нашей страной долга России.

"Получение судебного решения не решает проблему получения российской стороной денег, а потребует инициирования процедуры признания и приведения в исполнение решения английского суда с целью ареста средств и имущества Украины, за счет которых можно было бы исполнить такое решение", - отметил он.

Юрист компании "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Шемелин прогнозирует, что, даже выиграв спор в суде, Россия на стадии взыскания долга столкнется с теми же препятствиями, которые она сама воздвигает против кредиторов по "делу ЮКОСа", акционеры которого после десятилетних разбирательств получили решение Гаагского трибунала, обязывающее РФ выплатить им 50 миллиардов долларов компенсации, но не могут добиться исполнения этого решения.

"Как Россия, так и Украина имеют не так уж много активов за рубежом, которые не защищены тем или иным иммунитетом. Риск кросс-дефолта по суверенным облигациям мы устранили путем реструктуризации. Международный валютный фонд предусмотрительно изменил под нас правила кредитования. Так что основные предпосылки для дефолта Украина постаралась устранить", - пояснил он.

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Эксперты долгового рынка солидарны с юристами, при этом в отношении исхода самого судебного дела настроены более оптимистично.

Так, руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает, что наличие самого процесса ничем не грозит Украине.

"Приостановки кредитования на время спора я не ожидаю. Хотя такой риск есть - если Россия будет апеллировать к МВФ, что Украина не ведет с ней конструктивный диалог. В любом случае, все будет зависеть от субъективной позиции МВФ, но пока Фонд склонен "закрывать глаза" на ситуацию с российским долгом", - отметил он.

При этом эксперт полагает, что у Украины есть шанс отстоять свою позицию в суде, что данный долг не является официальным, и тогда России придется пойти на ранее предложенные условия реструктуризации.

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Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович также считает, что судебный процесс не станет препятствием для получения Украиной помощи от МВФ и других официальных кредиторов.

"Политика МВФ предполагает то, что задолженность по коммерческим долгам не влияет на политику Фонда, а с конца прошлого года - и по официальным долгам. Следовательно, разбирательство в суде не должно повлиять на предоставление финансирования со стороны МВФ и других официальных кредиторов", - отметил он.

Эксперт назвал позицию нашей страны о частном характере долга перед РФ достаточно аргументированной, поскольку кредит оформлен посредством выкупа облигаций через Ирландскую фондовую биржу, и эти бумаги могли неоднократно сменить владельца, конечный из которых украинскому Минфину может быть не известен.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года, в разгар Революции достоинства. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время, Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности "российского" долга.

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В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по "российским" бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Согласно последнему заявлению Министерства финансов Украины, опубликованному после обращения РФ в суд Лондона, позиция Украины в этом вопросе не изменилась, и наша страна "намерена и полностью готова решительно отстаивать свои интересы по данным еврооблигациям в английском суде".