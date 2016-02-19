Лагард переизбрана главой МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда переизбрал Кристин Лагард на пост главы организации.

Она будет возглавлять МВФ еще пять лет, начиная с 5 июля, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя Совета директоров Алексея Можина, за первые пять лет на посту главы МВФ Лагард продемонстрировала "сильное и мудрое лидерство".

Читайте такжеКристин Лагард сохранила за собой пост главы МВФ

Ранее за переизбрание Лагард высказалось руководство Германии, Китая, Франции, Кореи и других стран. Наблюдатели отмечали, что у Лагард фактически не было реальных конкурентов.

Читайте такжеГлава МВФ Лагард может остаться на этой должности на второй срок - СМИ

В сообщении отмечается, что в декабре прошлого года Лагард вызвали во французский суд по делу о выплате властями страны компенсации в 400 млн евро бизнесмену Бернару Тапи в период, когда она возглавляла Министерство финансов. Главу МВФ подозревают в соучастии в мошенничестве, однако ее адвокат назвал решение о вызове ее в суд "совершенно непонятным" и заявил, что она подаст апелляцию.