Яценюк: верификация соцвыплат необходима для выявления мошенников

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Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил в «10 минутах с премьер-министром».

«В целом государство в течение года осуществляет выплаты в размере 365 миллиардов гривен. Это социальные выплаты и социальная помощь для граждан страны. Вдумайтесь в эту цифру. Это втрое больше, чем весь бюджет национальной безопасности и обороны», - сказал Яценюк.

По его словам, правительство намерено добиться, чтобы такие выплаты получали только те граждане, которые этого заслуживают и которые должны получать такую помощь в соответствии с законом.

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«А те, кто злоупотребляют, те, кто мошенническим способом пытаются вытащить копейку из кармана пенсионера, из кармана инвалида, из кармана переселенца, должны быть лишены таких выплат», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства напомнил, что за последний месяц были остановлены выплаты для 150 тыс. не настоящих, а так называемых переселенцев.

«Мы выяснили, что построена целая схема, когда мошенники получают документы граждан страны, которые не проживают на контролируемой территории Украины, идут в органы социальной защиты и под предлогом якобы того, что такие граждане страны зарегистрированы как временные переселенцы, получают сотни миллионов гривен из государственного бюджета», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года по инициативе Минфина Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые создают основу для проведения верификации всех получателей социальных выплат и помощи от государства.

По словам министра финансов Натальи Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи.

По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.

Возглавил управление верификации и мониторинга выплат Министерства финансов Украины банкир Андрей Рязанцев, финансист с 20-летним стажем, который до этого в течение 7 лет возглавлял правления Idea Bank.

18 февраля Кабинет министров принял последние постановления, необходимые для запуска процесса верификации соцвыплат.