MasterCard объявила о запуске селфи-платежей в Великобритании
В компании пообещали, что летом эта технология будет доступна еще в 14 странах.
Пользователи MasterCard в Великобритании смогут оплачивать платежи с помощью селфи и отпечатков пальцев, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
"Помимо идентификации с помощью селфи, британские держатели карт смогут сканировать отпечатки пальцев для проверки их личности. Благодаря этому пользователям больше не придется вводить пин-коды, пароли или коды подтверждения оплаты", - говорится в сообщении.
По данным издания, такая технология была уже опробована в США и в пилотной версии в Нидерландах. MasterCard пообещал, что летом этого года технология будет доступна в 14 странах мира, однако в каких именно, издание не сообщает.
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Президент MasterCard по вопросам безопасности Аджей Бхалла сказал, что держатели карт в Нидерландах и США "действительно полюбили" оплату платежей с помощью селфи. По его словам, компания также тестировала распознавание с помощью радужной оболочки и голоса.