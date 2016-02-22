MasterCard объявила о запуске селфи-платежей в Великобритании

Пользователи MasterCard в Великобритании смогут оплачивать платежи с помощью селфи и отпечатков пальцев, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

"Помимо идентификации с помощью селфи, британские держатели карт смогут сканировать отпечатки пальцев для проверки их личности. Благодаря этому пользователям больше не придется вводить пин-коды, пароли или коды подтверждения оплаты", - говорится в сообщении.

По данным издания, такая технология была уже опробована в США и в пилотной версии в Нидерландах. MasterCard пообещал, что летом этого года технология будет доступна в 14 странах мира, однако в каких именно, издание не сообщает.

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Президент MasterCard по вопросам безопасности Аджей Бхалла сказал, что держатели карт в Нидерландах и США "действительно полюбили" оплату платежей с помощью селфи. По его словам, компания также тестировала распознавание с помощью радужной оболочки и голоса.