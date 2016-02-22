Китайские банки заморозили счета северокорейцев

Сразу несколько китайских банков, включая филиал крупнейшего в стране Промышленно-торгового банка Китая (ICBC), заморозили счета, принадлежащие северокорейцам, сообщает Lenta.ru со ссылкой Reuters.

Как отмечает Rambler News Service, один из сотрудников офиса ICBC в городе Даньдун рассказал в телефонном разговоре с представителями южнокорейской газеты Dong-A Ilbo о том, что операции по всем счетам, включая валютные переводы, были приостановлены в декабре 2015 года.

"Нам точно не говорили о причинах таких мер, но мне кажется они связаны с напряженными отношениями между Северной Кореей и Китаем", - сообщил источник газеты.

Читайте такжеСовбез ООН осудил запуск ракеты в КНДР: рассмотрят санкции

Как сообщал УНИАН, в январе США и Китай высказались за необходимость согласования действий в Организации Объединенных Наций в связи с ядерными испытаниями Корейской Народной Демократической Республики.