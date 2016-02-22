Нацбанк признал системно важными 3 крупнейших банка и установил для них специальные нормативы

Национальный банк Украины определил три крупнейших банка страны - "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" системно важными, в связи с чем установил для них специальные значения экономических нормативов.

Как сообщается на сайте НБУ, с 1 января 2019 года системно важные банки обязаны придерживаться норматива мгновенной ликвидности (Н4) на уровне не ниже 30%, в то время как для остальных банков этот показатель установлен на уровне не менее 20%.

Также с этой даты системно важные банки должны придерживаться норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) на уровне не выше 20%, при этом для остальных банков норматив составляет не больше 25%.

Кроме того, с 1 января 2020 года системно важные банки обязаны формировать буфер системной важности, рассчитываемый в зависимости от общего объема риска согласно инструкции НБУ о регулировании деятельности банков.

НБУ объясняет принятое решение значительным влиянием системно важных банков на финансовую стабильность государства.

По методологии НБУ, банк является системно важным, если ряд его показателей выше среднеарифметического показателя системной важности соответствующих банков. Среди таких критериев - объем общих активов, объем средств клиентов, а также средств в других банках и полученных у других банков, объем кредитов в промышленность, сельское хозяйство и строительство.

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Справка УНИАН. "ПриватБанк" (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка.

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"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

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"Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.