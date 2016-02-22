Европейские эксперты раскритиковали НБУ за желание получить "диктаторские" полномочия на рынке

В частности, потенциально опасной нормой эксперты назвали неограниченное право руководства НБУ обвинять любой банк в нарушении законодательства, при этом перекладывая на него обязанность доказать свою невиновность. В то время как в ЕС именно регулятор должен доказать факт нарушений, сообщает РБК-Украина.

"В соответствии с европейской практикой бремя доказательства лежит на регуляторе, не на банке. Что еще более важно, эти новые правила будут разрушать банковскую индустрию в вашей стране и, безусловно, препятствовать иностранным инвесторам прийти в Украину", - считает Энрико Коломбатто, профессор экономики в Университете Турина (Италия), являющийся директором по исследованиям Института по вопросам экономических и финансовых исследований (IREF) в Париже.

Эксперты ЕС также считают неправильным то, что постановление НБУ дает возможность регулятору закрыть любой банк в Украине без каких-либо причин, только на основании субъективных данных. В частности, согласно постановлению №778, НБУ может закрыть банк, если посчитает, что он проводит операции (прямо или опосредованно) не имеющие очевидной экономической целесообразности. При этом регулятор не определил четкие критерии, какие банковские операции считаются экономически нецелесообразными, отметили эксперты.

"Экономическая целесообразность не является концепцией, она должна быть четко определена. Общая концепция может быть предусмотрена в резолюции (или в принципиальном руководстве), но должно существовать подробное объяснение в справочнике Департамента банковских проверок НБУ", - убеждена преподаватель Hull University Business School (Великобритания), доктор экономики Мэйлан Ян.

Она также отметила, что в Великобритании, FCA (регулятор - Ред,) именно должен предоставить официальное уведомление (предупреждение, серию надзорных уведомлений и уведомление о решении) и четко проинформировать банк под следствием о том, какие действия будут предприняты сотрудниками FCA.

Эти недоработки и неточности документа могут привести к субъективным оценкам и злоупотреблениям со стороны чиновников НБУ, что усложнит работу рынка, полагают эксперты.

Напомним, постановление № 778 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" было принято Правлением Национального банка Украины 10 ноября 2015 года. Им определен перечень признаков осуществления банком рисковой деятельности, в том числе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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Среди новаций документа - возложение на банк обязанности доказать, что в действиях клиента или банка нет признаков осуществления рисковой деятельности. Кроме того, значительно усилены санкции за несоблюдение требований регулятора.

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Как сообщалось в СМИ, данное постановление вызвало критику среди участников банковского рынка и отечественных экспертов, обвинивших НБУ в желании получить "диктаторские" полномочия на рынке.