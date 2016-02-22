Нацбанк приступил к стресс-тестированию второй двадцатки банков

Национальный банк Украины приступил к диагностическому обследованию второй двадцатки украинских банков.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила и.о. замглавы НБУ Екатерина Рожкова. "Мы приступили к диагностическому обследованию второй двадцатки", - сказала она.

По ее словам, диагностическое обследование третьей двадцатки начнется немного позднее.

“Несмотря на то, что сроки самой диагностики немного сдвинуты, сроки докапитализации для банковской системы не меняются. Банковская система должна выйти на нулевой капитал не позднее 1 мая и достичь 5% адекватности капитала не позднее 1 октября”, - отметила она.

Читайте такжеНацбанк проведет стресс-тестирование последних 54 банков в 2017 году

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2017 году намерен провести стресс-тестирование последних 54 банков.

Читайте такжеНацбанк до конца осени завершит стресс-тестирование еще 40 банков

Национальный банк Украины завершил стресс-тестирование двадцатки крупнейших украинских банков.