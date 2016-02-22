Доля просроченной задолженности в украинских банках составляет 21% - Нацбанк

Уровень просроченной задолженности по кредитам в украинских банках на сегодняшний день составляет 21%, сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности заместителя главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Она напомнила, что данный показатель по состоянию на середину 2014 года составлял около 8%.

"Просроченная задолженность на сегодняшний день 21%, и эта та просроченная задолженность, которую банки показывают в свои балансах", - сказала Рожкова.

Она отметила, что банки занижают в своих балансах проблемную задолженность и искусственно повышают их качество.

"К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что мы видим как перезагружаются портфели средних и малых банков, чтобы искусственно повысить их качество. Я позволю себе предположить, что реальная цифра удельного веса просроченных кредитов существенно выше", - сказала Рожкова.

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Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в работающих украинских банках за ноябрь выросла на 0,8 п.п. – до 21,2% по состоянию на 1 декабря 2015 года.

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По данным НБУ, объем предоставленных работающими банками кредитов на 1 декабря прошлого года составлял 954,044 миллиарда гривень.