Гривня на межбанке снова упала ниже 27 за доллар
13:23, 22 февраля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9320/30,0430 гривни/евро.
REUTERS
В понедельник, 22 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,00/27,10 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9320/30,0430 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3480/0,3500 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,8553 гривни/доллар, к этому часу заключена 81 сделка на сумму 30,94 миллиона долларов.
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