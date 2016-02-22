Гривня на межбанке снова упала ниже 27 за доллар

В понедельник, 22 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,00/27,10 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9320/30,0430 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3480/0,3500 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,8553 гривни/доллар, к этому часу заключена 81 сделка на сумму 30,94 миллиона долларов.