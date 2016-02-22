Банкиры намерены обжаловать установленные правительством критерии отбора банков для выплат клиентам

Независимая ассоциация банков Украины намерена обжаловать в суде утвержденные правительством критерии отбора уполномоченных банков для осуществления бюджетных выплат.

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель совета НАБУ Роман Шпек.

“От имени НАБУ будет подан иск, потому что эти критерии нарушают здоровую банковскую конкуренцию”, - сказал Шпек.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в январе ужесточил критерии отбора банков, осуществляющих бюджетные выплаты, и обновил перечень таких банков. Среди новых критериев отбора - размер активов уполномоченного банка должен быть от 1% активов всей банковской системы. Кроме того, банк должен иметь ОВГЗ в своем портфеле на уровне 20% регулятивного капитала. Эти критерии будут распространяться на все социальные выплаты.

В конце 2013 года правительство протокольными решениями обязало ряд силовых структур, включая структуры Минобороны, перевести подконтрольные организации на расчетно-кассовое обслуживание в государственные банки.

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Крупнейшие украинские банки негосударственной формы собственности назвали процесс перевода зарплатных проектов госпредприятий на обслуживание в госбанки элементами нездоровой конкуренции.