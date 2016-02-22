Нацбанк хочет сократить процедуру слияния банков до 3-4 месяцев

Национальный банк Украины намерен инициировать поправки в законодательство с целью сокращения процедуры слияния банков, требующих докапитализации, до 3-4 месяцев с 1,5 лет на текущий момент.

Об этом сообщается в презентации регулятора, обнародованной на пресс-конференции.

Согласно опубликованной информации, НБУ будет предоставлять выводы о возможности использования упрощенной процедуры по результатам анализа заявок банков, упрощенная процедура будет доступна для банков с прозрачной структурой собственности

При этом, по словам заместителя главы НБУ Владислава Рашкована, присутствовавшего на пресс-конференции, для сокращения процедуры слияния банков необходимы усилия не только Нацбанка, но и других регуляторных органов.

"Мы знаем болезненные точки не только в НБУ, но и в Нацкомиссии по ценным бумагам, Антимонопольном комитете. Мы встречались со всеми госорганами, и мы готовы стать тем органом, который будет двигать вопрос слияния и присоединения банков", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства - до уровня не менее 500 миллионов гривень.

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Согласно обновленному графику, работающие банки, уставный капитал которых ниже установленного минимума, обязаны нарастить его до 120 миллионов гривень к 17 июня 2016 года, до 300 миллионов гривень - к 11 января 2017 года, до 400 миллионов гривень - к 11 января 2018 года, до 450 миллионов гривень - к 11 января 2019 года, до 500 миллионов гривень - к 11 июля 2024 года.