Минэкономразвития: экономика Украины в 2015 году упала на 10%, в 1-м полугодии вырастет на 1%

Падение экономики Украины в 2015 году составило 10%. Вместе с тем, в 1-м полугодии 2016 года ожидается рост экономики на 1%.

Об этом свидетельствуют расчеты Министерства экономического развития и торговли Украины, опубликованные на сайте ведомства.

«В первом полугодии ожидается активизация экономической деятельности за счет восстановления работы предприятий на востоке Украины, увеличения зарплат, снижения убыточности за счет снижения ставок ЕСВ на фонд оплаты труда, - отмечают в Минэкономразвития. - Вместе с тем, негативным будет влияние падения цен на ключевых товарных рынках и ограничения со стороны России».

В Минэкономразвития также подтвердили данные Государственной службы статистики, сообщившей, что по итогам 4-го квартала 2015 года Украина показала рост ВВП в 1,5%. По информации министерства, этот показатель оказался лучшим по сравнению с показателями роста экономик стран ЕС в 4-м квартале 2015 года.

Факторами роста в 4-м квартале, по расчетам Минэкономразвития, стало улучшение во всех сферах экономики, и, в первую очередь, в строительстве и на транспорте. Также положительную роль сыграло бюджетное финансирование и рост объемов транзита природного газа.

Как сообщал УНИАН, при формировании бюджета на 2016 год правительство закладывало показатель роста ВВП в 2%. Вместе с тем, премьер-министр Арсений Яценюк не исключал, что этот показатель будет пересмотрен с учетом всех, прежде всего, внешних факторов, в числе которых - продолжающееся падения цен на ключевых для Украины товарных рынках.

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По мнению аналитиков ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, экономика Украины в 2016 году вырастет на 2%. Вместе с тем, аналитики Всемирного банка менее оптимистичны. По их оценкам, рост составит не более 1%. Аналогичные оценки экономике Украины дают финансисты ключевых рейтинговых агентств мира.