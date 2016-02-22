Вкладчикам "Дельта Банка" возобновят выплаты с 23 февраля

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 февраля возобновляет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого "Дельта Банка" по общему реестру, которые завершил 15 января, однако обещал возобновить в связи со значительным количеством вкладчиков, не обратившихся за возмещением в банки-агенты.

Как сообщается на сайте фонда, вкладчики "Дельта Банка" могут до 4 апреля включительно обратиться за получением возмещения в учреждения банков-агентов, среди которых три государственных банка - "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк".

В том числе, "Ощадбанк" будет выплачивать вклады гражданам с адресом регистрации или проживания по депозитному договору в Крыму и Севастополе, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской, Николаевской и Черниговской областях.

"Укргазбанк" будет выплачивать средства вкладчикам с адресами в Винницкой, Закарпатской, Киевской областях и Киеве, а также в Кировоградской, Ривненской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях.

"Укрэксимбанк" будет банком-агентом для вкладчиков с адресами в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Фонд напоминает, что выплата возмещения будет осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка, но не более 200 тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка", которая продлится два года – до 4 октября 2017 года включительно.

Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. В период временной администрации фонд выплатил вкладчикам банка 8,47 миллиарда гривень возмещения по вкладам.

В июле 2015 года Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

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"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.