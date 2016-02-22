The Economist назвал факторы, которые могут дать толчок глобальному кризису

Развивающиеся рынки пытаются справиться с бременем чрезмерных долгов и замедлением роста в то время, как инфляция растет и обваливает их валюты, пишет The Economist.

Вторая экономика мира – Китай – стала главной причиной тревог, которые пока не удалось развеять. Китайский рост сократился, а биржи боятся дальнейшего обвала из-за проблемы других стран.

Даже если промышленная активность сохранится на нынешнем уровне, страхи останутся из-за долгового бремени. Кризис еврозоны отошел на второй план, но это не значит, что он решен. Европейские проблемы просто переросли в хронические.

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Поэтому надеяться можно только на экономику США, которая, кажется остается сильной. Рынок недвижимости демонстрирует мало признаков ослабления, количество рабочих мест растет. Но несмотря на все это, заметны и сигналы, которые свидетельствуют о надвигающейся рецессии.

Рост экономики США замедлился в четвертом квартале 2015 года. Заработки корпораций уменьшаются. Индексы бирж выше нормы. Но условия кредитования для крупных компаний, согласно данным Федерального резерва, ужесточились. И если присмотреться к производственному индексу, то он сократился в январе.

Среди инвесторов популярен пессимизм. Они боятся, что когда рецессия наступит в полной мере, у политиков даже не будет инструментов для того, чтобы с ней справиться. Краткосрочные процентные ставки в богатых странах мира близки к нулю. Поэтому подбодрить кредитование снижением ставок не удастся. Долгосрочные процентные ставки также низкие. Уменьшение налогов и стимуляция потребления все еще может быть спасением. Однако инвесторы считают, что американское правительство вряд ли на это пойдет, несмотря на то, что государственный долг США вырос. Если в 2008 году он составлял 64% от ВВП, то в 2015-м – 104%. Долг еврозоны увеличился с 66% до 93% за тот же период, а Японии – с 176% до 237%, передает ZN.UA.

Чиновники развитых стран могут оказаться беззащитными перед новыми угрозами мировой экономике. Да и в прошлом у них было очень мало возможностей для борьбы с экономическими проблемами. Выбор для политиков в борьбе с новым экономическим кризисом можно разделить на две части.

Первая часть – это действия, призванные заверить, что центральные банки будут нацелены на оживление экономических процессов. Вторая же - это гибкая и очень точная фискальная политика. Осторожно отобранные и воплощенные структурные реформы могут стать стимулом для роста в краткосрочной перспективе и облегчением условий для восстановления в долгосрочной. И такие мероприятия будут еще более привлекательными, если их одновременно будут воплощать другие развитые страны.

Также Центральные банки могут купить больше ценных бумаг высокой доходности, чтобы стабилизировать мировую экономику. Ситуация банков в еврозоне значительно хуже, поскольку они будут осторожно оценивать то, сколько денег они на самом деле могут выдать в форме кредитов несмотря на то, насколько дешевыми будут эти деньги. Последние данные о привлечении свежих капиталов у европейских банкиров значительно хуже, чем у их американских коллег.

В то же время, глава Bank for International Settlements Хуе Сон Шин советует банкам еврозоны не пытаться сдержать отток капиталов, чтобы можно было освободить поле для национальных банков. Также он отмечает, что европейские банки до сих пор выплачивают дивиденды по своим ценным бумагам и не договариваются о сокращении выплат. Это означает, что у еврозоны есть возможность нарастить капитал собственными силами и выйти из кризиса.

Ранее издание The Economist писало, что мир может охватить финансовый кризис, но не такой, как в 2008 году. Глобальный рост вялый, но рецессия не начнется без какого-либо существенного толчка. И геополитика может сыграть эту роль. Иран вступил в дипломатический конфликт с Саудовской Аравией. Если напряжение продолжит расти и перерастет в реальную войну, мировую экономику это повлияет катастрофически.

Тем временем, издание Wall Street Journal сообщало, что обвал на биржах Китая ударил по мировым рынкам. Снижение китайских индексов повлияло на другие биржи и уменьшило цены на нефть и металлы.

Ранее 4 января торги на китайских биржах были приостановлены на один день после падения индекса CSI 300 более чем на 7%. К моменту остановки торгов индекс Shanghai Composite опустился на 6,85%, показатель Shenzhen Component — на 8,16% до пункта. Снижение индексов связывали со слабыми декабрьскими показателями по промышленной активности и резким падением курса юаня.

Замедление роста в Китае стало одним из основных факторов падения цен на многих сырьевых рынках.