Украина и Каймановы острова подпишут соглашение об обмене налоговой информацией

Правительства Украины и государства Каймановы острова, входящее в перечень офшорных зон, намерены подписать межправительственное соглашение об обмене налоговой информацией, что позволит наладить обмен налоговыми данными, данными об имущественном участии тех или иных граждан в капитале юрлиц и банков, а также о доходах граждан Украины на территории Каймановых островов.

Согласно распоряжению правительства №86, подписать соглашение должен глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

«Реализация соглашения будет способствовать эффективному контролю уплаты налогов с доходов граждан нашей страны, полученных за пределами Украины», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Кроме того, в ней отмечается, что соглашение является типовым и разработано на основе документов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

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Ранее Кабмин анонсировал подписание аналогичных соглашений с Андоррой и Белизом, также являющимися офшорными зонами.