Нацбанк назвал причины медленного восстановления кредитования бизнеса

Оживлению банковского кредитования бизнеса в Украине препятствуют слабый спрос на инвестиционные ресурсы, значительная просроченная задолженность и высокая закредитованность субъектов хозяйствования.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на выступление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба на встрече с представителями бизнеса во Львове.

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Как отмечается в сообщении, Сологуб не считает причиной медленного восстановления кредитования высокие процентные ставки, которые удерживает НБУ.

«Вместе с тем, если бы Национальный банк не связывал избыточную ликвидность, удерживая довольно высокую учетную ставку, эти средства устремились бы не на восстановление кредитования, а на валютный рынок, и давили бы на курс гривни», - пояснил он.

Также сообщается, что отныне проведение таких встреч руководства НБУ с бизнесом будет регулярным и охватит как столицу, так и различные регионы Украины.

Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, банковская система Украины располагает избыточным уровнем ликвидности, в том числе по состоянию на 1 января 2016 года объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ составил 89,265 млрд грн.

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Банкиры не торопятся возобновлять кредитование по причине низкой защиты прав кредиторов, груза накопленных проблемных долгов и низкой кредитоспособности заемщиков.

Остатки по гривневым кредитам в украинских банках за 2015 год снизились на 19,1% - до 439,3 млрд грн, по валютным - на 20,3%, до 23,9 млрд долл.