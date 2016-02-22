Гривня опустилась на межбанке до 27,18 за доллар

В понедельник, 22 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,18 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8940/29,9550 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3490/0,3510 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0145 грн/долл., к этому часу заключено 514 сделок на сумму 286,96 млн долл.