Нацбанк снова опустил официальную гривню ниже 27 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2701.4507 (22 февраля – 2685.5762)

100 EUR – 2978.6195 (22 февраля – 2979.9154)

10 RUR – 3.5023 (22 февраля – 3.5167)

Как сообащл УНИАН, в понедельник, 22 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,12/27,18 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8940/29,9550 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3490/0,3510 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0145 грн/долл., к этому часу заключено 514 сделок на сумму 286,96 млн долл.