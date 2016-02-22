Кабмин одобрил план имплементации торговой части соглашения с Евросоюзом

Кабинет министров 18 февраля одобрил план мероприятий по имплементации раздела IV «Торговля и вопросы, связанные с торговлей» Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Фактически речь идет о детализации задач в таких сферах, как тарифная либерализация, техническое регулирование, государственные закупки, санитарные и фитосанитарные меры, интеллектуальная собственность, таможенные вопросы и содействие торговле, либерализация торговли услугами, конкурентная политика», - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что после обнародования данного распоряжения Кабмина министерства и другие центральные органы исполнительной власти начнут реализацию последовательных взаимосогласованных шагов по выполнению Соглашения об ассоциации в части введения режима свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Детальная презентация данного документа состоится в ходе первого заседания Комитета ассоциации в торговом составе.

Как сообщал УНИНА, Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом в полном объеме вступило в силу с 1 января 2016 года. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке ведения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

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Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Однако ЗСТ Украина-ЕС вступила в силу в запланированный срок.