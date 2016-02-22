Фискальная служба с начала года прикрыла 11 "прачечных" с оборотом 10,5 миллиарда

Подразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины с начала года прекратило деятельность 11 конвертационных центров, которые проконвертировали 10,5 млрд грн и нанесли убытки государству на 1,3 млрд грн.

Как сообщается на сайте ГФС, обычно услугами конвертцентров пользуются предприятия реального сектора экономики, которые благодаря финансовым махинациям снижают налоговые обязательства и избегают уплаты в бюджет значительных сумм налогов и сборов.

В сообщении отмечается, что по итогам проведенных в январе проверок 63 предприятий – клиентов конвертационных центров, ликвидированных в 2015 году и ранее, и фиктивных фирм в бюджет поступило 26,6 млн грн взысканий.

Как сообщал УНИАН, сотрудники налоговой милиции Киева в январе разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн. Злоумышленники действовали на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличность и формированию незаконного налогового кредита по НДС.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, 42% экономики Украины находится в тени.