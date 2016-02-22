Прибыль крупнейших банков мира от сырьевых ресурсов упала до десятилетнего минимума

Прибыль Goldman Sachs, Morgan Stanley и еще десяти крупнейших мировых банков от операций с сырьевыми ресурсами в 2015 году составила $4,6 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитику Coalition Ltd.

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Показатель снизился на 18% и стал худшим больше чем за десять лет, что лондонская компания проводит свой мониторинг, отмечает агентство.

Рекордный доход от операций с сырьевыми товарами банки, по наблюдениям Coalition Ltd, получили в 2008 году – $14,1 млрд.

Прибыль падает из-за снижения мировых цен на все, от металлов до газа. Кроме того, по словам аналитика Coalition, деятельность финансовых учреждений сейчас более регламентирована, и банки проводят меньше операций на сырьевом рынке, чем в 2008–2009 году.

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Согласно собственным данным Bloomberg, такие банки как JPMorgan, Deutsche Bank и Barclays в течение трех последних лет снижали число таких операций на фоне возросшего количества проверок.