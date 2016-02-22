Выход из ЕС ослабит экономику Британии, считают Fitch и Moody's

Два крупнейших рейтинговых агентства Fitch и Moody's подтвердили прогноз о том, что британская экономика ослабнет, если британцы проголосуют за выход из состава ЕС на референдуме 23 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Решение покинуть ЕС окажет отрицательное воздействие на кредитные рынки Великобритании", - заявила Кэтрин Мюльброннер, старший вице-президент рейтингового агентства Moody's.

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Агентство Fitch считает, что выход Великобритании из ЕС приведет к "существенному" повышению экономических рисков в долгосрочном плане.

В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что референдум по вопросу сохранения членства страны в ЕС состоится 23 июня.

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Большинство членов правительства королевства поддерживают сохранение членства в ЕС, однако ряд политиков из команды премьера, в том числе министр юстиции Майкл Гоув и мэр Лондона Борис Джонсон, объявили о том, что будут агитировать за выход из состава Евросоюза.