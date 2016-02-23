Китай для поддержки экономики влил в финансовую систему еще $20 миллиардов
09:03, 23 февраля 2016Финансы
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В конце января Народный банк Китая влил на рынок 105 миллиардов долларов.
REUTERS
Народный банк Китая во вторник влил в финансовую систему страны 130 миллиардов юаней (20,1 миллиарда долларов США) через операции обратного репо, пишет Прайм.
Согласно сообщению на сайте регулятора, во вторник банк провел операции сроком на 7 дней и доходностью 2,25%.
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В конце января Народный банк Китая с помощью подобных операций влил на рынок в общей сумме около 690 миллиардов юаней (105 миллиардов долларов).
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