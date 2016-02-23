Казахстан из-за дешевой нефти резко ухудшил прогноз роста экономики

Правительство Казахстана утвердило новый прогноз социально-экономического развития страны на 2016 год, согласно которому рост экономики страны в 2016 году составит 0,5%, а не 2,1%, как планировалось ранее.

Об этом сообщил министр национальной экономики республики Ерболат Досаев, передает Новости-Казахстан.

"На заседании правительства мы утвердили новый прогноз социально-экономического развития страны на 2016 год. Предполагаются изменения следующих параметров: расчетный курс (тенге к доллару США – ред.) изменяем с утвержденного ранее в ноябре-месяце 300 тенге до 360 тенге, меняем среднегодовую цену нефти - мы снижаем её в соответствии с прогнозами международных финансовых организаций, инвестиционных банков с 40 до 30 долларов за баррель", - сказал Досаев.

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По его словам, правительство скорректировало прогноз экономического роста Казахстана в соответствии с ценой нефти.

"В соответствии с этим мы меняем прогнозы, связанные с ростом экономики, если при 40 долларах рост ВВП предполагался 2,1%, мы предполагаем по консервативному сценарию в этом году при цене 30 долларов за баррель (рост) составит 0,5%. Но мы всё равно находимся в положительной зоне", - заключил глава Миннацэкономики.

В 2015 году рост экономики Казахстана составил 1,2%.