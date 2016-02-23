Кабмин обещает сделать возмещения НДС прозрачным: утвердил порядок ведения реестров

Кабинет министров утвердил порядок ведения реестров возмещения налога на добавленную стоимость.

Соответствующее постановление №68 опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, реестры формируются в хронологическом порядке по очередности включения налоговых деклараций или уточняющих расчетов, в составе которых поданы заявления.

Согласно документу, заявления будут автоматически включаться в соответствующий реестр в течение операционного дня и ГФС будет ежедневно публиковать реестры на своем сайте.

«Постановление направлено на устранение субъективизма при формировании таких реестров и, соответственно, коррупционных факторов в налоговой сфере», - отмечается в комментарии к постановлению на сайте правительства.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Верховная Рада приняла изменения в налоговое законодательство, которыми введено создание 2 публичных реестров с хронологической системой возмещения НДС.