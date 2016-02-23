За год инвесторы вложили в экономику Украины более $3,7 миллиарда

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2015 году составил 3,76 млрд долл., причем треть средств (30,6%) были вложены в производственные предприятия, 27,3% - в учреждения финансовой и страховой сферы, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины, опубликованных на сайте ведомства.

Общий объем инвестиций с начала инвестирования - с момента обретения независимости - по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 43,37 млрд долл.

«В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится 83,0% общего объема прямых инвестиций, вошли Кипр (11,7 млрд долл.), Нидерланды (5,6 млрд долл.), Германия (5,4 млрд долл.), Россия (3,3 млрд долл.), Австрия (2,4 млрд долл.), Великобритания (1,85 млрд долл.), Виргинские острова (1,7 млрд долл.), Франция (1,5 млрд долл.), Швейцария (1,3 млрд долл.), Италия (972 млн долл.)», - говорится в материалах Минэкономразвития.

В десятку регионов, аккумулировавших наибольшие объемы инвестиций, вошли Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Запорожская, Полтавская, Ивано-Франковская области и город Киев.

В Минэкономразвития подчеркнули, что такое распределение инвестиций не способствует равномерному социально-экономическому развитию регионов и усиливает разрыв в развитии областей. Вместе с тем, в целом, по оценке Минэкономразвития, Украина остается привлекательной для инвестиций и достаточно интегрированной в мировую экономику.

Как сообщал УНИАН, общий объем инвестиций на начало 2015 году превышал 45 млрд долл. В течение 2015 года объем инвестиций сократился на 2,34 млрд долл.

Ранее глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус отмечал, что в 2016 году Украина рассчитывает привлечь в 2016 году до 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций.