Гривня теряет позиции: на межбанке 27,27 за доллар

Во вторник, 23 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,17/27,27 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9000/30,0070 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3600 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,2756 грн/долл., к этому часу заключено 44 сделки на сумму 21,38 млн долл.