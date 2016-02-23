Нацбанк в этом году введет в обращение 10 и 20 гривень с подписью Гонтаревой

Национальный банк Украины в текущем году введет в обращение банкноты номиналами 10 и 20 гривень образцов 2003-2007 годов с подписью главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка Украины №80, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, банкноты номиналом 10 гривень будут выпущены с 11 апреля, 20 гривень - с 26 августа 2016 года.

В постановлении отмечается, что банкноты будут выпущены в пределах планового выпуска на 2016 год для обеспечения наличного обращения в стране.

НБУ также обязал банки принимать у клиентов банкноты номиналами 10 и 20 гривень предыдущих лет выпуска и осуществлять их выдачу, кроме выдачи банкнот образцов до 2003 года, в установленном порядке без ограничений.

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Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

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Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.