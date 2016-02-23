Фискальная служба хочет закрепить консультанта за каждым крупным налогоплательщиком

Государственная фискальная служба намерена до 1 мая 2016 года закрепить за каждым крупным налогоплательщиком налогового консультанта.

Об этом говорится в видео комментарии руководителя Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова в ходе открытия офиса крупных плательщиков налогов в Виннице.

"До 1 мая 2016 года за каждым крупным плательщиком налогов будет закреплен отдельный налоговый консультант. То есть каждый плательщик сможет обращаться к своему налоговому консультанту и получить весь спектр услуг, или получить любую консультацию", - сказал он.

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Бамбизов отметил, что ГФС в 2016 году намерена также внедрить для крупных налогоплательщиков электронные проверки и электронный документооборот.

"Нам это позволит осуществлять обслуживание наших налогоплательщиков дистанционно и уменьшить затраты рабочего времени налогоплательщиков на визит в Государственную фискальную службу", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины (ГФС) намерена отменить встречные и внеплановые проверки для крупных налогоплательщиков, которые будут стоять на налоговом учете в центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков. Налогоплательщики, обслуживающиеся в указанном офисе, будут получать возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме.