Григоришин вывел с сумского завода через офшоры $170 миллионов - СМИ

Главное следственное управление Нацполиции с середины января 2016 года расследует уголовное производство № 12016000000000005 по ч.5 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенное в особо крупных размерах или организованной группой". Об этом пишет издание Цензор.НЕТ.

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Следствие установило, что в 2007 - 2012 годах должностные лица ПАО "Сумское МНПО им. Фрунзе", которое связывают с Григоришиным, путем злоупотребления своим служебным положением умышленно растратили имущество указанного предприятия в особо крупных размерах на общую сумму более 170 млн долларов США.

Как отмечает журналист, предметом расследования являются две сделки.

Заключение в период 2007 - 2012 годов ПАО "Сумское МНПО им. Фрунзе" и компаниями "Казакия Трейдинг ЛТД" (Кипр) и "А и К Эдвансд Электро (Азия и Кавказ) ЛТД" фиктивных договоров о предоставлении агентских услуг, на выполнение которых ОАО "Сумское МНПО им. Фрунзе" перечислены данным компаниям средства на общую сумму более 50 млн долларов США. При этом в действительности указанные услуги не предоставлялись.

Вторая сделка - поставка в период 2010 - 2012 годов ПАО "Сумское МНПО им. Фрунзе" ООО "Техноимпорт" (РФ) оборудование на сумму более 120 млн долларов США, однако оплаты за указанное оборудование до настоящего времени не проведены.

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В целом по результатам анализа внешнеэкономической деятельности ПАО " Сумское МНПО им. Фрунзе" за период 2010-2016 годов установлены факты вывода денежных средств предприятия на оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре, Белизе, Иране и Британских Виргинских островах.

Всего же за последние годы в оффшоры, зарегистрированные на Кипре, Белизе, Иране и Британских Виргинских островах и т.д. выведено денежных средств с ПАО " Сумское МНПО им. Фрунзе" и другого предприятия Григоришина ОАО "ЗТР" в сумме более 5 миллиадов гривен, полученных в виде прибыли в ходе производственно-хозяйственной деятельности, и которые были скрытыми от налогообложения.