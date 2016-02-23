Германия похвасталась рекордным бюджетным профицитом - более 19 миллиардов евро

В Германии в течение 2015 года поступления в федеральный бюджет, а также бюджеты федеральных земель и общин и фондов социального страхования значительно превысили расходы. В целом профицит бюджетов всех уровней составил 19,4 миллиарда евро.

Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила Федеральная служба статистики Германии, передает «Немецкая волна».

"В абсолютном выражении это - самый большой профицит, которого достигло государство со времени объединения Германии (1990 года. - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно статистическим данным, объем прошлогоднего бюджетного профицита практически вдвое превысил позапрошлогодние показатели. Эта сумма соответствует 0,6 процента ВВП страны. В первой оценке бюджетного сальдо, которая вышла в январе 2016 года, ведомство прогнозировало меньший профицит бюджета - 16,4 миллиарда евро.

Читайте такжеГермания установила рекорд по экспорту товаров

Наибольшее положительное бюджетное сальдо зафиксировал федеральный бюджет - 10,3 миллиарда евро. Фонды социального страхования, которые включают в том числе пенсионное и медицинское страхование, на втором месте с профицитом в 4,8 миллиарда евро. Федеральные земли Германии смогли в целом выйти в плюс в 0,4 миллиарда евро, тогда как еще в прошлом году они имели дефицит. Общины достигли профицита в объеме 3,9 миллиарда евро, после дефицита в 2,4 миллиарда евро в 2014 году.

За последний квартал 2015 года зафиксирован также рост ВВП Германии объемом 0,3 процента в сравнение с предыдущим третьим кварталом.