В Днепропетровске СБУ раскрыла незаконную сеть пунктов обмена валюты

В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой в конце прошлой недели раскрыла сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного финансового учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники, которые действовали в сети, меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не уплачивая обязательные платежи в государственный бюджет.

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Во время обысков правоохранители изъяли 150 тысяч долларов, 83 тысяч евро, 3,36 миллиона гривень, 800 тысяч рублей, более 1,3 килограмма золота, "черновую бухгалтерию", компьютерную технику и средства видеофиксации.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности.