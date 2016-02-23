Кабмин установил новые пропорции распределения единого социального взноса

Кабинет министров Украины 18 февраля установил новые пропорции распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в связи с уменьшением взноса с 1 января текущего года до 22% с 41%.

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства.

"Документом предусмотрено утверждение новых пропорций распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по видам страхования, учитывая, что размер взноса с 1 января 2016 года уменьшен почти вдвое и установлен на уровне 22%. Указанное решение позволит сбалансировать бюджеты всех фондов социального страхования и обеспечить своевременно и в полном объеме выплаты всем застрахованным гражданам Украины без снижения их размера", - указывается в сообщении.

Общая сумма единого социального взноса распределяется по основным направлениям общеобязательного государственного социального страхования в следующих пропорциях: на случай безработицы - 7,2% (ранее - 3,2%), в связи с временной потерей трудоспособности - 7,7% (ранее - 4,6%), от несчастного случая на производстве - 6,5% (ранее - 3,9%), на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) - 78,6% (ранее - 88,3%).

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Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Павел Розенко в конце ноября 2015 года заявлял, что дефицит всех четырех фондов социального страхования в 2016 году в случае снижения ставки единого социального взноса составит порядка 133 миллиарда гривень.

По результатам голосования в Верховной Раде за государственный бюджет на 2016 год и сопутствующие законопроекты ставка единого социального взноса с 1 января 2016 года была снижена и приведена к единой ставке 22%, а также было отменено удержание ЕСВ с заработной платы (дохода) физических лиц.

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Позже министр соцполитики заявил, что для стабильной работы Пенсионного фонда в 2016 году хватит предусмотренных в государственном бюджете 145 миллиардов гривень.