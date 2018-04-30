Утром – экономический рост, дождемся ли вечером зарплаты?

Украинская экономика во второй половине 2015 года начала выходить из затяжного экономического кризиса. Это констатирует Госстат, это подтверждают чиновники, прогнозирующие по итогам года 2% рост валового внутреннего продукта. Вместе с ощутимым снижением с 1 января 2016 года Единого социального взноса (ЕСВ), это должно создать условия для старта процесса повышения заработных плат сотрудников всех сфер национальной экономики. Однако, пока второй месяц работы в новой налоговой ситуации не привел к каким-либо изменениям с уровнем оплаты труда. Наемные работники продолжают получать свои гроши и ждать европейских зарплат, бизнес же хочет увидеть увеличение денежных потоков, а не оптимизм Госстата.

Повышение зарплаты: ждем, не дождемся

Работающая агрономом на небольшом предприятии в городке Рокитно Киевской области Алина Голинская, как и большинство сограждан пока не ощутила никаких перемен к лучшему. "Зарплату последний раз нам повышали в конце 2014, но кажется, как будто это было сто лет назад", - сетует Голинская. Рост цен на продукты и коммунальные услуги с того времени "съел" всю надбавку. "Наша семья живет в частном доме, вода у нас своя, а вот колонка и котел на газе. Зимой счета очень большие, но я оформила субсидию, так что терпимо. На продуктах и других товарах сейчас приходится экономить – стараюсь покупать что дешевле", - пояснила она.

О том, что с начала года в Украине был уменьшен размер ЕСВ Голинская слышала. Да и как было не слышать, если члены правительства наперебой сообщали со всех трибун о том, что теперь люди смогут получить долгожданную прибавку, поскольку компании будут уплачивать меньше отчислений с фонда оплаты труда. Если раньше предприятие, на котором работает Голинская, должно было отдавать около 40% от суммы начисленной ей зарплаты в социальные фонды, то теперь взнос уменьшили до 22%.

"Я рассчитываю, что предприниматели, и украинский бизнес, и инвесторы оценят наше решение и сделают соответствующий шаг в ответ, а именно – инвесторы пойдут на повышение заработных плат украинских работников. Потому что это делалось не только для того, чтобы повысить прибыль украинских предприятий, а в первую очередь, чтобы, оставаясь конкурентноспособными в производстве продукции, они увеличили часть заработной платы", - заявил ранее Петр Порошенко. С аналогичными призывами к бизнесу выступили и члены правительства во главе с Арсением Яценюком.

Правда Голинская не очень верит обещаниям политиков и чиновников. К своим 37 годам женщина успела привыкнуть к пустым обещаниям: "Нам на работе ничего об этом не говорили. Зарплату обещают повысить тогда, когда дела пойдут получше. Надеюсь, что в этом году", - сказала она.

Впрочем, у Голинской хотя бы есть стабильный заработок, а многие не могут похвастаться и этим. Например, Александра, которая работала продавцом в магазине модной одежды в одном из киевских торгово-развлекательных центров. Каждый день 25-летняя девушка добиралась до столицы из Белой Церкви, а вечером ехала назад. Почти 200 км дороги, преодолеваемые за день, с лихвой окупались высокой зарплатой, но полгода назад ее магазин закрыли, и с тех пор она стала частым гостем центра занятости ее родного города.

"Зарплата у нас зависела от выполнения плана продаж, но меньше 8 тыс. грн в месяц я не получала. После увольнения пробовала искать новое место, но в тех магазинах, где хорошо платят – не нашла", - сказала Александра.

По словам девушки, по возвращении домой она зарегистрировалась в центре занятости, чтобы получать пособие. Ей предлагали работать продавцом в Белой Церкви, но зарплата после столичного уровня не подошла. "Получать 2000 грн за ту же работу желания никакого нет. Мне легче регулярно отмечаться в центре и иногда ходить по направлению, чтобы получить отказ. Тогда выплаты будут продолжаться, а в свободное время я работаю на себя - продаю косметику", - пояснила девушка. Информация о снижении единого социального взноса и экономический подъем в стране Александру явно обрадовала. "Если будут открываться новые магазины, я смогу опять устроиться в Киеве. А даже если нет, то хотя бы люди будут покупать больше косметики", - сказала она.

Так как Александра сегодня думают и говорят многие. Как сообщил директор по развитию одного из крупнейших в Украине сайтов по поиску работы Work.ua Сергея Марченко, количество размещаемых на данном портале вакансий в первой половине 2015 года практически не отличалось от показателя первого полугодия 2014 года.

"Только начиная с июля-августа пошел устойчивый рост активности работодателей в 2015 году в лучшую сторону. Я встречался с Айварасом Абромавичусом (министром экономразвития - УНИАН), и он отмечал, что в третьем квартале у нас начался рост ВВП и промышленного производства", - сказал Марченко.

В развитых экономиках ключевым фактором для определения уровня заработных плат является производительность труда, но в развивающейся украинской на оплату труда также влияют другие силы – монополизм олигархического капитализма, высокий коррупционный налог на бизнес, да и просто жадность многих дорвавшихся до больших денег нуворишей, считающих, что рабсила должна быть счастлива уже самому факту выплаты зарплаты.

Но ситуация меняется. Революция 2014 года и последовавшее наказание со стороны путинской России, пришедшей с войной на нашу землю, изменили украинское общество. Выбранный курс на европеизацию нашей жизни неизбежно приведет к изменениям и в других сферах.

Значит ли это, что шансы Голинской получить долгожданную прибавку, а Александры – вновь найти работу в столице вырастут в текущем году? УНИАН провел опрос крупных компаний из разных сфер бизнеса чтобы выяснить, каким для них был 2015 год и планируют ли они расширять штат и повышать зарплаты в 2016 году.

У кого работники в "цене"

Вполне логично предположить, что локомотивом экономического роста в текущем году вновь выступит агросектор. На фоне падения украинской экономики в последние годы именно сельхозпроизводители показали положительный результат, а крупные экспортеры в данной отрасли стали главным источником поступления валюты в страну.

В агрохолдинге "Мрия", который в августе 2014 года объявил технический дефолт и в начале 2015 года перешел под управление международных инвесторов, сообщили о том, что главные трудности остались позади. По словам HR директора агрохолдинга Яны Романенко, кризис в компании повлек в минувшем году за собой отток персонала.

"Чтобы удержать и привлечь высококвалифицированных сотрудников было предпринято много позитивных мероприятий, не свойственных украинскому агрорынку. В частности, вся заработная плата переведена "в белую" - сделана официальной", - сообщила Романенко. В апреле 2015 года в холдинге повысили зарплату сотрудников, в среднем на 25%, не считая индексации, которая предусмотрена законодательством Украины.

"В планах на 2016 год вопрос сокращений в компании "Мрия" не стоит", - заявляют в холдинге. В текущем году в компании планируют пересмотреть систему оплаты труда по ключевым направлениям бизнеса и сделать ее выше рыночной.

Представитель аграрного бизнеса Алина Голинская не столь оптимистична в отношении перспектив развития своей сферы в долгосрочной перспективе. Поэтому своего семилетнего сына по окончанию школы хотела бы отправить на учебу в столицу для получения образования по более престижной специальности.

"Хотелось бы, чтобы Владик учился в Киеве и стал программистом, не за чем ему оставаться в Рокитном, работы тут немного", - сказала Голинская. Выбор женщины вполне предсказуем. Кому точно не грозит снижение темпов роста, так это компаниям IT-сферы, а о высоких зарплатах программистов слышали даже в провинции. По данным портала Work.ua, в прошлом году топ самых высокооплачиваемых профессий возглавили разработчики, работающие с операционной системой iOS. В среднем работодатели предлагали таким специалистам свыше 28 000 гривень.

В компании "ABBYY Украина", одном из ведущих игроков на рынке программного обеспечения, УНИАН сообщили, что при благоприятной конъюнктуре в 2016 году штат компании может увеличиться на 5-10%. Также исполнительный директор компании Виталий Тищенко подтвердил, что на уже состоявшееся в прошлом и планируемое на текущий год повышение зарплаты персонала повлияло снижение социального взноса.

"В 2015 году размер заработной платы вырос отчасти благодаря снижению отчислений по ЕСВ, поскольку "ABBYY Украина" пользовалась понижающим коэффициентом при его уплате. В 2016 году мы запланировали увеличение зарплат сотрудников, в немалой степени обусловленное снижением ставки ЕСВ", - пояснил Тищенко.

Жительница Белой Церкви Александра же, на вопрос о «работе мечты» без долгих раздумий сообщила, что хотела бы трудится в большой иностранной компании. "Мне кажется, что иностранные фирмы хорошо платят в любое время и заботятся о своих сотрудниках", - пояснила девушка.

Ей точно бы подошли сигаретные компании – вот уж где можно не бояться потерять работу или не получить повышение оклада. В "Филип Моррис Украина", одном из крупнейших производителей табачных изделий в стране, УНИАН сообщили, что количество их сотрудников не менялось на протяжение всего 2015 года. "Мы дважды поднимали уровень заработной платы в 2015 году, и оба раза процент повышения был представлен в виде двузначного числа. Кроме этого все сотрудники компании получили в прошлом году внеплановый бонус в размере месячной заработной платы", - сообщила пресс-служба "Филип Моррис Украина".

Также пресс-служба отметила, что на апрель 2016 года запланировано очередное повышение заработной платы. В то же время в компании не смогли озвучить планов относительно изменений штата на текущий год и сообщили, что "компания во всех странах старается следовать трендам, характерным для локальных рынков".

Как видим, в привлекательных для трудоустройства украинцев иностранных компаниях не так часто появляются места для счастливчиков. А учитывая прошлый трудовой опыт Александры по работе продавцом, ей можно было бы посоветовать попытать счастья в больших украинских фирмах. Многие из них по мере выхода экономики из ямы неизбежно будут расширять свою деятельность.

Мест нет

Однако далеко не все украинские компании готовы сегодня нанимать новый персонал. Соискателям вряд ли стоит пытаться трудоустроиться в алкогольные и пивные компании. В последнее время ситуация на этих рынках не позволяет рассчитывать на скорое улучшение: производство падает не первый год, в то же время, государство исправно повышает акцизы, что также снижает прибыльность данного бизнеса. Так, с марта текущего года акциз на крепкий алкоголь повысится на 50%, а на пиво – сразу на 100%. Из-за этого на рынке появляется все больше контрафактной продукции, а легальные производители уменьшают производство. В таких условиях сложно ожидать новых вакансий и роста зарплат в данной отрасли.

Например, один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине - компания "Баядера Групп" - не планирует увеличивать штат, размер которого на сегодня составляет около 6 тысяч человек. "Несмотря на падающий рынок и кризисные условия в 2015 году, нам удалось сохранить и даже несколько увеличить штат. В 2016 году также не планируется масштабных количественных изменений. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы сохранить все рабочие места", - сообщили в пресс-службе компании.

Не могут гарантировать в "Баядера Групп" и увеличение зарплаты, ссылаясь на сложность ситуации. "Мы понимаем необходимость повышения зарплат сотрудникам, но рынок диктует свои правила. В условиях падающего спроса на продукцию и роста акцизов на алкоголь, сложно спрогнозировать какие финансовые результаты будут у компании в 2016 году. Именно поэтому нами было принято решение поднимать зарплаты не массово, а постепенно, в зависимости от возможностей компании и изменений на рынке", - пояснили в пресс-службе компании.

Менеджер по рекрутингу одного из крупнейших производителей пива в Украине - компании "Сан ИнБев Украина" - Тарас Гуленко отметил, что в 2015 году кардинальных изменений штата не происходило и в его компании. "В целом по всем направлениям мы остались на уровне 2014 года", - сообщил Гуленко. Что касается оплаты труда, то в прошедшем году в "Сан ИнБев Украина" провели частичную индексацию зарплат сотрудников, а также поощрили лучших работников.

Наименее радужные перспективы в текущем году ожидают металлургов, также пострадавших от падения спроса на мировом рынке. Виной тому как экономические проблемы в Китае - основном рынке сбыта последних лет - так и сами украинские производители. Недостаточная конкурентоспособность украинской металлургической продукции на мировом рынке – их "заслуга". Слишком долго собственники предприятий откладывали модернизацию производства, не желая инвестировать в производство часть прибыли, полученной в тучные годы. Или же вкладывали значительные заемные средства в создание новых мощностей без 100% гарантий их долгосрочной загрузки.

Поэтому компании вынуждены сокращать издержки, в том числе увольняя сотрудников, в первую очередь, - администраций или вспомогательных служб. В конце января крупнейшая украинская горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила, что в текущем году планирует сократить до 30% сотрудников административного аппарата. Кроме того, "Метинвест" продлил введенный в ноябре 2015 года режим снижения расходов, который предполагает сокращение рабочего дня админперсонала на 20% с пропорциональным снижением заработных плат.

Еще раньше начались увольнения в компании "Интерпайп" - крупном производителе труб для нефтегазовой отрасли и колес для железнодорожных вагонов. "В начале 2015 года вследствие потери российского рынка сбыта мы сократили 3 тысяч сотрудников", - собщил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов. Эти меры наряду с оптимизацией закупок и снижением запасов, по словам Морозова, "позволили компании выжить" в 2015 году.

Ждем второго полугодия

Украинский бизнес говорит властям и своим наемным работникам: только снижения единого социального взноса недостаточно для того, чтобы в едином порыве бросится повышать зарплаты. Да, компании действительно платят в бюджет меньше. Однако сэкономленные средства не обязательно идут на увеличения зарплат или расширение штата. Большинство работодателей планирует пересматривать оклады и численность персонала в зависимости от состояния рынков и успешности деятельности их компаний.

Впрочем, по словам Сергея Марченко, бизнес пока настроен оптимистично. Исходя из проводимых на сайте Work.ua опросов, три четверти компаний намерены расширять штат сотрудников в 2016 году. Причем почти треть всех опрошенных планирует существенно увеличивать штат, и лишь около 4% опрошенных будут его сокращать. "Год назад, в конце 2014 года, мы проводили аналогичный опрос относительно планов на 2015 год. Тогда работодатели были настроены пессимистичнее. Нанимать планировали меньше, сокращать – больше. Особенно интересно, что в этом году количество планирующих существенно увеличивать штат выросло с четверти до почти трети опрошенных", - добавил Марченко.

В то же время, по данным Государственной службы статистики, большинство работодателей пока осторожны в оценках первого квартала текущего года. Согласно проведенному в январе опросу, нанимать новых сотрудников в первые три месяца 2016 года планируют лишь 10% сельхозпроизводителей, 7% участников строительного рынка, 6% компаний, предоставляющих услуги, 5% промышленных предприятий и столько же из з сферы розничной торговли.

Поэтому как бы не хотелось агроному Голинской и временно безработной Александре поверить в заявленные властями перемены к лучшему уже сегодня, но реальность остается другой. Ожидать повышения зарплат и появления большого количества новых вакансий стоит не ранее второго полугодия текущего года. И важным условием этого является не столько состоявшееся уменьшение налогообложения зарплат, сколько то, сумеет ли власть оправдать позитивный настрой бизнеса эффективной работой по возобновлению кредитования, привлечению внутренних и внешних инвестиций, стабилизации гривни и борьбе с коррупцией.

Дмитрий Сидоренко