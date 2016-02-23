В Fitch рассказали, что больше всего в Украине пугает инвесторов

Политический кризис, развал парламентской коалиции, а также неопределенность с продолжением программы сотрудничества с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом влияет на суверенный рейтинг Украины и ослабляет желание кредиторов поддерживать украинскую экономику, отмечает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Трения между президентом Порошенко и премьер-министром Яценюком уже спровоцировали отсрочку реформ и второй пересмотр четырехлетней программы реформ МВФ, - говорится в сообщении агентства. - Политические перспективы остаются неопределенными. И досрочные выборы или недоукомплектованное правительство только усилят сомнения в способности власти проводить реформы, удерживать макроэкономическую стабильность и оставаться в программе МВФ".

В Fitch подчеркивают, что поддержка МВФ и основных кредиторов, наряду с успешной долговой операцией, завершившейся осенью 2015 года, позволили повысить рейтинг Украины до уровня "ССС" с уровня "RD" в ноябре прошлого года.

"Однако по-прежнему низкий рейтинг Украины отображает слабость макроэкономической ситуации в стране, в секторе публичных финансов, структурных институтов", - подчеркнули в Fitch.

Читайте такжеFitch ухудшило прогноз для экономики России на 2016 год

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала 2016 года ведутся дискуссии об отставке правительства Арсения Яценюка. Эти дискуссии спровоцировали заявления об отставке сразу нескольких министров. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны "Большой семерки", представители МВФ и Госдепартамента США.

Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет.

Читайте такжеFitch прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на 1%

10 февраля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что МВФ будет сложно продолжать сотрудничество с Украиной, если страна не вернется на путь реформ и не покажет результатов в борьбе с коррупцией.

Заявление главы МВФ обусловили ряд заявлений украинских властей, выразивших необходимость возобновления реформ.

16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем, постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

Парламентско-правительственный кризис не позволяет правительству согласовать Меморандум по второму пересмотру одобренной год назад программы кредитования украинской экономики со стороны МВФ. На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Читайте такжеFitch вслед за суверенным повысил рейтинг "Нафтогаза"

Согласование и подписание Меморандума позволит Фонду назначить дату заседания Совета директоров, в ходе которого будет решен вопрос о предоставлении нашей стране третьего кредитного транша в объеме 1,7 миллиарда долларов. Первые два транша Украина получила в 2015 году, их общий объем составил 6,7 миллиарда долларов. Общий объем программы кредитования - 17,5 миллиарда долларов.