Нацбанк ослабил официальную гривню еще на 22 копейки

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2723,3858 (23 февраля – 2701,4507)

100 EUR – 2996,2691 (23 февраля – 2978,6195)

10 RUR – 3,5308 (23 февраля – 3,5023)

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,20/27,30 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9170/30,0210 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3610/0,3630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2339 гривни/доллар, к этому часу заключено 512 сделок на сумму 324,96 миллиона долларов.