Нацбанк расширил возможности банков для получения рефинансирования

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановления №90 и №100, которые вступают в силу с 4 апреля 2016 года.

Читайте такжеНБУ дал проблемным банкам доступ к кредитам рефинансирования

По оценкам регулятора, указанные изменения позволят банкам удовлетворять свои краткосрочные потребности в ликвидности. В то же время, повышение гибкости регулирования ликвидности банковской системы является необходимым условием для эффективной реализации монетарной политики в рамках режима таргетирования инфляции, переход к которому планируется до конца 2016 года.

В частности, НБУ предоставил банкам возможность использовать механизм роловера - предоставления банку нового кредита для выполнения ранее взятых обязательств, который можно будет применять для погашения кредитов рефинансирования и овернайт под залог государственных облигаций Украины и депозитных сертификатов НБУ.

Также Нацбанк расширил перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве залога по кредитам овернайт и операций прямого репо, разрешив банкам предоставлять в качестве обеспечения по кредитам овернайт и операциям прямого репо облигации международных финансовых организаций.

Кроме того, НБУ предоставил банкам возможность увеличивать, уменьшать или проводить замену залога по кредитам рефинансирования, в то время как до сих пор была возможность только его уменьшения в случае частичного погашения кредита.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 17 февраля этого года предоставил доступ к операциям по поддержке ликвидности банкам, отнесенным к категории проблемных, для эффективного выполнения функции кредитора последней инстанции.

Объем задолженности банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в январе снизился на 3,484 млрд грн, или на 3,3%, – до 102,364 млрд грн.

В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования.