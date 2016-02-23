Нацбанк заявил о достаточных финансовых ресурсах для поддержки гривни

Об этом говорится в комментарии заместителя главы НБУ Олега Чурия, переданном УНИАН. По его словам, действия регулятора направлены на сглаживание избыточных колебаний курса гривни. Так, с начала года Нацбанк провел три аукциона по покупке валюты, на которых приобрел $65,7 млн, и 10 аукционов по продаже, в ходе которых продал $238,5 млн. То есть чистая продажа валюты регулятором составила $172,8 млн.

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Чурий подчеркнул, что оживление деловой активности в стране, восстановление политической стабильности и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом должны устранить временные дисбалансы на валютном рынке, которые вызваны как временными, так и фундаментальными рыночными факторами, снижающими предложение иностранной валюты.

Среди фундаментальных факторов представитель НБУ прежде всего назвал снижение цен на мировых сырьевых рынках и девальвацию валют стран – торговых партнеров Украины.

В свою очередь, сезонный спад деловой активности в январе вызвал снижение поступлений валютной выручки в феврале, а политическая нестабильность и промедление с возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом неблагоприятно отражаются на ожиданиях бизнеса.

Как сообщал УНИАН, гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/$. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 грн/$ и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

С середины января 2016 года котировки гривни к доллару США сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/$ в январе и до 26-27 грн/$ в феврале, а курсы наличного и «черного» рынков достигали 27-29 грн/$.

Сегодня, 23 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,20/27,30 грн/$. Средневзвешенный курс до данным НБУ к 17:00 установился на уровне 27,2339 грн/$.