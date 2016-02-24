Британский банк Standard Chartered получил годовой убыток впервые за 26 лет

Британский финансовый конгломерат Standard Chartered Plc понес в 2015 году крупнейшие убытки впервые с 1989 года, передает Bloomberg.

«Наши результаты за 2015 год крайне слабые и во многом неприемлемые. Но 2016-й будет еще одним трудным годом, в этом сомнений нет», — с таким заявлением выступил гендиректор банка Билл Уинтерс.

Так, в 2015 году убыток Standard Chartered до уплаты налогов составил $1,5 млрд по сравнению с $4,2 млрд прибыли годом ранее.

Доходы конгломерата снизились на 15% до $15,4 млрд, размер проблемных кредитов увеличился с $2,1 млрд до $4 млрд. Кроме того, банк потратил $1,8 млрд на реструктуризацию, в том числе списал $1 млрд наиболее рисковых кредитов.

В 2015 г. активы банка снизились до $640 млрд против $726 млрд в 2014 г. Хотя Standard Chartered зарегистрирован в Великобритании, 94% его кредитов выдано в других странах.

Читайте такжеСамый пессимистичный прогноз для нефти: банк Standard Chartered допустил падение цен до $10

Как сообщается, Уинтерс уже провел кадровые перестановки в банке и планирует сократить 15 тыс. из 86 тыс. сотрудников, а также реструктурировать треть из $315 млрд активов, взвешенных с учетом риска. Годовой бонус руководства банка будет заменен отсроченным вознаграждением, которое будет выплачено только в том случае, если банк добьется целей до 2018 г. Например, сам Уинтерс получит $8,4 млн в дополнение к фиксированному вознаграждению, которое составило $2,3 млн.

Как пишет Gazeta.ru, другие крупнейшие мировые банки также несут значительные издержки. Так, главы британского HSBC и второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse Group AG решили сократить свои годовые премии из-за потерь в банковской сфере.