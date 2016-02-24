В России из-за нехватки денег снова урежут антикризисный план

В России из необходимых на план поддержки экономики 250 млрд рублей (3,2 млрд долл. - ред.) у правительства есть лишь 120 млрд рублей антикризисного фонда, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министра финансов РФ Антона Силуанова.

По информации издания, Минфин констатирует, что фактически сейчас у правительства в антикризисном фонде есть 65 млрд рублей (согласно закону о бюджете). Еще приблизительно 55 млрд рублей в нем могут появиться в апреле - когда федеральное казначейство направит в фонд невостребованные остатки бюджета-2015.

Лишь эти 120 млрд руб., пишет Силуанов, правительство может распределить без правки бюджета на этот год, тогда как его решениями уже распределено 35 млрд рублей средств антикризисного фонда. Всего же в плане учтены расходы из фонда на 170,7 млрд рублей.

Минфин РФ предлагает способ решения проблемы: по поручениям президента правительство имеет право потратить в 2016 году до 342,2 млрд рублей, фактически из президентского резерва. Впрочем, очевидно, что правительству придется доказывать президенту, что антикризисный план важнее, отмечает "Коммерсантъ".

В итоге министр предлагает сократить расходы из антикризисного фонда до 120 млрд рублей, причем в этот список нужно включить и расходы по уже принятым решениям, связанным с оккупированным Крымом и Украиной, на 17,1 млрд рублей. У президента же глава Минфина предлагает просить не 203 млрд рублей (полная сумма заявок плана, не вписывающаяся в антикризисный фонд), а до 130 млрд рублей.

По итогам Минфин предполагает сохранение финансирования машиностроения, крупное сокращение антикризисных расходов Минздрава (с 45,8 млрд рублей до 13 млрд рублей) и поддержки экспорта через ВЭБ, Росэксимбанк и Российский экспортный центр (с 25,3 млрд рублей до 9 млрд рублей). Силуанов также считает невозможным субсидирование по кредитам промпредприятий на 10 млрд рублей и поддержку промышленного машиностроения ("поддержка создания новых образцов") на 21 млрд рублей. Минфин настаивает на создании резерва в 34,9 млрд рублей на непредвиденные расходы.

Читайте такжеУ Путина раздули антикризисный план до более $11 миллиардов, но денег на все не нашли

Параллельно с этим финансовое ведомство РФ критикует и неденежные части плана, не предусматривающие прямого финансирования, - министр констатирует, что не менее трети из них приведет к потерям бюджетной системы. В основном это касается новых налоговых льгот.