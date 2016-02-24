ЕС может разморозить активы Богатыревой, Арбузова и Иванющенко в марте – эксперт

Европейские санкции могут быть сняты с коррупционных активов не только экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, а и бывшего экс-главы НБУ Сергея Арбузова и известного как Юрий Енакиевский Юрия Иванющенко. Об этом в эфире "5 канала" заявила директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

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"Мы будем знать, по кому снимут санкции, 6 марта 2016 года, фактически через две недели. Это будет ежегодный пересмотр санкций ЕС и именно сейчас эксперты Европейского Союза пересматривают те файлы, предоставленные Генеральной прокуратурой. Я подозреваю, что не только одна Богатырева под угрозой срыва. У меня есть сомнения в отношении Иванющенко и Арбузова", – заявила Каленюк.

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