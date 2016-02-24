Яресько пообещала поддержку иностранным инвесторам в Украине

Инвесторы, которые планируют осуществлять вложения в Украину или уже это делают, при этом нуждаясь в поддержке со стороны украинского правительства, могут сообщить о своих потребностях Европейской Бизнес Ассоциации (EБA), которая в свою очередь известит об этом министра финансов Украины Наталию Яресько.

Об этом сообщается на странице ЕБА в социальной сети Facebook со ссылкой на итоги встречи с Яресько.

Как отмечается в сообщении, в результате конструктивной дискуссии ассоциация пришла к заключению, что министр финансов хорошо понимает важность поддержки бизнеса в Украине в настоящее время для восстановления и ускорения роста экономики страны.

В свою очередь, Яресько на своей странице в соцсети Facebook отметила, что она получила прекрасную возможность дать четкий сигнал о готовности государства к постоянному диалогу с предпринимателями.

«Для нас очень важно поддерживать бизнес, который сейчас работает в Украине, и поощрять новые инвестиции. Это позволит нам закрепить первые признаки восстановления экономики страны и ускорить экономический рост. Спасибо организаторам встречи за возможность обсудить дальнейшие шаги для плодотворного и тесного сотрудничества государства и бизнеса в Украине», - написала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составлял 43,371 млрд долл., что на 2,373 млрд долл., или на 5,19%, ниже показателя на начало года на уровне 45,745 млрд долл.

По оценкам Государственной службы статистики Украины, снижение объема инвестиций за год обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 5,024 млрд долл., в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 891,3 млн долл., и при этом поступило 3,764 млрд долл. новых инвестиций.