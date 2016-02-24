Правозащитники насчитали более 100 компаний, задействованных в схемах Януковича и "семьи"

Об этом аналитик Transparency International Евгений Черняк заявил Радио Свобода.

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"В схемах действовал не сам Янукович, а его соратники и члены семьи. Здесь участвует около 75 украинских компаний, 51 компания находится в иностранной юрисдикции, в том числе офшорах: это Панама, Великобритания, Австрия, Швейцария, Кипр. И около 20 физических лиц, которые являются ключевыми. То есть масштаб схем настолько велик, что их не так легко понять и обработать. Тем более нашим правоохранителям", – отметил Черняк.

По словам аналитика, расследование этих преступлений может длиться несколько лет.

23 февраля международная организация Transparency International призвала Европейский Союз возобновить и усилить санкции против бывших украинских чиновников. Кроме того, организация призвала российские органы власти к сотрудничеству с украинскими в вопросе наказания Януковича.

Также ранее в Transparency International назвали Януковича лидером в рейтинге крупнейших коррупционеров мира.

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Против Януковича и еще 16 чиновников были введены санкции ЕС из-за подозрений в незаконном присвоении государственных средств и нарушении прав человека. В европейский санкционный список за действия против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины внесены 149 человек и 37 компаний.