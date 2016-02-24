Российский рубль начал день с резкого падения

В России курс доллара США расчетами «завтра» на старте сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:00 мск прибавил 1,48 руб. к предыдущему закрытию и достиг 76,78 руб.

Курс евро к этому времени поднялся на 1,49 руб. до 84,5560 руб., свидетельствуют данные биржи, пишет Росбалт.

Как полагает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, «российский рубль в среду окажется между двух огней». «Первый заключается в активном спросе на рубли на внутреннем рынке именно сегодня, так как в срок до 25 февраля компании должны уплатить НДС и НДПИ в рамках февральского налогового периода. Второй — традиционно, в нефти, которая на премаркете теряет в цене. Без сырьевой опоры рубль не сможет реализовать поддержку от налогового периода», — говорится в комментарии эксперта.

Она напоминает, что «пока российский рынок отдыхал по случаю празднования Дня защитника Отечества, РФ и США договорились о прекращении огня в Сирии с 27 февраля».

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«Сырьевые котировки почти не отреагировали на эту новость, зато тема с заморозкой добычи получила развитие. Накануне вечером министр нефти Ирана Биджан Загнане назвал эту идею „смехотворной“. Он считает, что инициатива заморозить добычу попросту продлит период избыточного рыночного предложения нефти. При этом Иран не исключает, что к ОПЕК, России, Катару и Венесуэле присоединятся другие нефтепроизводители», — указывает Бодрова.

Торги на российском рынке акций также стартовали падением основных индексов: ММВБ к 10:01 мск потерял 0,97% к предыдущему закрытию и составил 1804,72 пункта, РТС к 10:03 мск обвалился на 2,48% до 742,61 пункта, следует из данных Московской биржи.