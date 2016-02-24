Сумма исков Украины и России друг к другу достигла $100 миллиардов - Bloomberg

Сумма исков, которые Украина и Россия подали в международные суды, уже достигла почти $100 млрд, сообщает Bloomberg.

На сегодняшний день Украина требует от России выплаты более $63,5 млрд (основная часть этих средств - компенсация за аннексию Крыма - $37 млрд), в свою очередь, РФ хочет взыскать с Украины $35 млрд.

Так, издание отмечает, что Россия подала иск против Украины в Лондонский суд, требуя выплаты $3 млрд "долга Януковича".

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При этом наибольшие суммы исков касаются споров в арбитражных судах между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом": Киев требует от РФ около $26 млрд в Стокгольме, газовый монополист России в свою очередь - $32 млрд (за газ, поставленный по условиям "бери или плати").

Ранее УНИАН сообщал, что украинские компании ("Приватбанк", "Укрнафта",аэропорт "Бельбек", Stabil, Everest Estate и Сбербанк) пока подали шесть исков против России относительно защиты их собственности в оккупированном Крыму. Иски были поданы на основе украинско-российского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.