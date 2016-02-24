Нацбанк решил поддержать гривню: продаст на межбанке $30 миллионов

Национальный банк Украины сегодня объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривню.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, объем аукциона составит до 30 млн долл. США.

Информация о результатах торгов будет обнародована на сайте регулятора.

По словам дилеров коммерческих банков, утром 24 февраля межбанковский рынок Украины открылся на уровне 27,20/27,30 грн/долл., но после новостей о проведении регулятором аукциона гривня укрепилась до 27,15/27,25 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины заявил 23 февраля, что располагает достаточными финансовыми ресурсами для дальнейшего проведения валютных интервенций в поддержку гривни в случае необходимости, поскольку международные резервы Украины на начало февраля составили 13,4 млрд долл.

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Действия регулятора направлены на сглаживание избыточных колебаний курса гривни. Так, с начала года Нацбанк провел три аукциона по покупке валюты, на которых приобрел 65,7 млн долл. США, и 10 аукционов по продаже, в ходе которых продал 238,5 млн долл. То есть, чистая продажа валюты регулятором составила 172,8 млн долл. США.