Гривня торгуется на межбанке по 27,30 за доллар

В среду, 24 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,21/27,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,8820/29,9750 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3510/0,3530 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,2329 грн/долл., к этому часу заключено 244 сделки на сумму 90,08 млн долл.