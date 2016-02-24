Посол США назвал условия для прихода американских инвесторов в Украину

Американские инвесторы готовы вкладывать в Украину значительные средства, однако они ждут от властей страны решительных стремлений проводить реформы, выполнять взятые на себя обязательства, в том числе по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, а также решительной борьбы с коррупцией.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт в ходе подписания инвестиционного соглашения сумму на 100 млн долл. по строительству зернового терминала в порту «Южный».

«Инвесторы ждут от правительства настроенности на реформы, от Верховной Рады - принятия законодательства, которое позволяло бы выполнять обязательства перед кредиторами, от президента - настроенности на верховенство права и решительной борьбы с коррупцией», - сказал Пайетт.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы действующие министры не теряли своего стремления к преобразованиям.

Ранее Пайетт отмечал, что привлечение инвестиций в реальный сектор является свидетельством доверия и уверенности в действиях украинской власти, которое идет путем реформ.

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Как сообщал УНИАН, Украина и США подписали инвестиционное соглашение на общую сумму порядка 100 млн долл. о строительстве зернового терминала в порту «Южный» (Одесская обл.). Одной из сторон соглашения выступила американская компания Cargill - одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство.

Церемония подписания соглашения прошла в Кабинете министров в присутствии премьер-министра Украины Арсения Яценюка.